E' scivolato in un dirupo, morendo per le gravi lesioni riportate nella caduta. La vittima è Simone Valli, 18 anni, residente a Teglio (Sondrio), da poche settimane assunto alla riserva naturalistica di Valbelviso, al confine con la provincia di Brescia. Era felice, aveva confidato agli amici, per avere conseguito il titolo di guardacaccia ed essere stato assunto dall'oasi naturalistica, per potere lavorare a stretto contatto con il verde.