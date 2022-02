Appalti pilotati, due arresti nel Bresciano: in manette anche un sindaco

Il sindaco di Berzo Demo, paese dall'alta Valle Camonica, nel Bresciano, Giovan Battista Bernardi, è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti.

Il primo cittadino è coinvolto in un'inchiesta, nata da un esposto della minoranza in consiglio comunale, su presunti appalti pilotati per realizzare opere pubbliche sul territorio comunale. Arrestato anche il responsabile del servizio del settore tecnico manutentivo e patrimonio dello stesso Comune.