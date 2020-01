Altro caso di meningite sul lago d'Iseo: gravissimo un 16enne

Cresce la preoccupazione per l'aumento di casi di meningite sul lago d'Iseo: dopo i tre casi di dicembre a Villongo e la morte della 48enne Marzia Colosio, un altro caso, il quinto, è stato registrato questa volta a Castelli Calepio. A contrarre la malattia è stato un 16enne, che sabato pomeriggio è stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Intanto tra le province di Bergamo e Brescia cresce la psicosi, con code fuori dagli ambulatori di Villongo e di Sarnico per effettuare la vaccinazione antimeningococcica e i centralini di Asl e Regione Lombardia in tilt. E numerosi sono stati anche i residenti che hanno deciso di acquistare autonomamente in farmacia la dose. La massiccia affluenza ha spinto le autorità sanitarie ad aprire anche domenica gli ambulatori di Sarnico. Martedì a Villongo è invece atteso l'assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera che nel frattempo ha smentito di aver dato il via alla ricerca sul territorio di un possibile portatore sano di Meningocco C.