Alluvione nella notte a Como, disagi nelle strade e diversi smottamenti

Gli interventi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como sono ancora in corso. In particolare sono interrotte la strada statale La Regina e la stada statale Lariana all'altezza del comune di Nesso. Nessuna persona e' rimasta coinvolta o ferita.

Famiglie costrette ad abbandonare casa - Secondo quanto riferito, in poche ore nella zona sono caduti 80 millimetri di pioggia. Diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e a trovare rifugio altrove. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla scorsa notte. L'acqua ha invaso alcune abitazioni e trascinato le auto parcheggiate lungo le strade che sono state invase da fango e detriti.

Ancora colpita la zona della villa di Clooney -

La zona interessata da frane e alluvioni è la stessa che nel luglio dello scorso anno subì gravi danni a causa di una forte ondata di maltempo. A Laglio si trova Villa Oleandra, la dimora italiana di George Clooney, che venne di persona per constatare i danni e portare il suo aiuto. Secondo Arpa Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, le prossime ore continueranno a essere caratterizzate dalla variabilità, dovuta al transito di impulsi perturbati di origine atlantica sulla regione. Previste precipitazioni diffuse, in prevalenza a carattere di rovescio e temporale, con fenomeni di intensità tra debole e moderata, anche se non si escludono precipitazioni di locale forte intensità.