Alessia Pifferi, i messaggi audio a un'amica: "Gli uomini mi hanno fatto del male"

"Chi altro mi telefonerà, per farmi ancora più male? Oggi è la giornata del male". "Quarto Grado" manda in onda, in esclusiva, i messaggi audio che Alessia Pifferi, la madre accusata a Milano della morte di stenti della figlia Diana di 18 mesi, mandava a un'amica, lamentandosi degli uomini della sua vita che la facevano soffrire.

A partire da Mario Angelo D'Ambrosio, con cui aveva una relazione a intermittenza: "Mi ha mandato un messaggio vocale per dirmi che gli manca Diana. Non è normale una cosa del genere, non è una persona stabile. Me li cerco tutti con il lanternino".