Alessia Pifferi, gli audio inediti a un uomo: "Voglio un compagno, io ho una figlia ed è parte di me"

Mentre emergono nuovi dettagli sulla vicenda giudiziaria di Alessia Pifferi, con due delle psicologhe del carcere di San Vittore che l'hanno assistita finite nel mirino della Procura di Milano, spuntano nuovi audio sulla madre della piccola Diana, la bambina morta di stenti a Milano. "Pomeriggio Cinque" ha mandato in onda un audio inedito della donna, risalente al maggio del 2022. Nel messaggio vocale, Pifferi si rivolgeva a un uomo con cui aveva una relazione. Dall'audio, Alessia Pifferi sembra essere decisa nel puntualizzare che se la relazione dovesse realizzarsi non potrebbe prescindere dalla piccola Diana: "Questa è una situazione parecchio delicata perché devi tener presente che io una figlia ce l'ho, quindi lei esisterà sempre - dice Pifferi nel messaggio inviato all'uomo -. Io riesco a ritagliare dei piccoli spazi, fare weekend anche da soli, serate fuori... nonostante io abbia una figlia, però c'è ed è parte di me. Quindi chi prende me, purtroppo deve prendere il pacchetto completo. Nessuno è obbligato perché è una cosa parecchio delicata, è importante prendersi a cavallo una donna o una compagna con una bimba di un anno e mezzo".

La donna sottolinea al suo interlocutore i propri dubbi in merito alla loro situazione sentimentale: "Lei è mia figlia, se tu vuoi provare possiamo provarci, però adesso sono un po' titubante e capisco bensì che la situazione è parecchio grave", dice. E ribadisce di essere alla ricerca di un compagno che sia in grado di prendersi cura di lei e della figlia: "Però quello che voglio capire è solo una cosa fisica quello che tu vuoi, attrazione fisica a me non interessa. Non me ne frega niente, te lo dico chiaramente - continua nell'audio -, a me interessa un compagno per una relazione che sia presente nella mia vita e in quella di mia figlia. Chi accetta me, deve accettare mia figlia. Quindi ho bisogno di capire questo, se tu ti senti davvero pronto, perché tra quello che mi hai scritto stamattina e quello che mi hai scritto adesso sono rimasta parecchio male. Io cerco una stabilità, se si vuole provare da entrambe le parti si prova ma lei c'è".