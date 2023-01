Alberto Genovese non ricorre contro la condanna, ulteriore sconto della pena per effetto della riforma Cartabia

Genovese rischia di dover rientrare in carcere

La partita per la difesa di Genovese, rappresentato dai legali Luigi Isolabella e Davide Ferrari, si sposterà poi al Tribunale di Sorveglianza, perché l'ex imprenditore 45enne, arrestato il 6 novembre 2020 e da tempo ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi dalla cocaina, rischia di dover rientrare in carcere se l'Ufficio esecuzione della Procura emetterà un ordine di carcerazione "non sospeso". La violenza sessuale è infatti un reato ostativo alla concessione delle misure alternative al carcere. La difesa, pero', potrebbe puntare sul "pre-sofferto", cioè sul calcolo del tempo già passato da Genovese in custodia cautelare, che potrebbe coprire la parte di pena comminata per le due violenze, contestate assieme alla cessione di droga alle ragazze.