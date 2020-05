Alberghi e ristoranti in “svendita", acquirenti stranieri pronti a offrire liquidità immediata

L'emergenza sanitaria ha messo in ginocchio il settore del turismo e a pagarne il prezzo sono i titolari delle strutture ricettive italiane che si trovano costretti, in molti casi, a mettere in vendita ristoranti, bar e alberghi a prezzi stracciati. "Stasera Italia" mostra come diversi annunci di vendita figurino su siti per acquirenti cinesi. Venezia e le sponde del lago di Garda sono le località che più farebbero gola ai compratori stranieri che offrono liquidità immediata.

In provincia di Brescia sarebbero in vendita hotel e ristoranti per un giro di affari di 20 milioni di euro. "Ho ricevuto proposte che ho rispedito subito al mittente". E' lo sfogo del sindaco di Limone del Garda (BS) che aggiunge: "Noi non vendiamo agli stranieri, cio che è di Limone deve restare ai limonesi". Il primo cittadino del paese in provincia di Brescia è categorico: "Resistiamo, ma le banche ci aiutino".