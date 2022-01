Aggressioni in Duomo a Milano, inquirenti al lavoro su altri casi

Ansa

Gli inquirenti che indagano sulle aggressioni in piazza Duomo nella notte di Capodanno sono al lavoro per individuare altre vittime delle violenze che si andrebbero ad aggiungere alle 9 già accertate. Per avere certezza sulle identità degli autori, sono in corso anche i riscontri incrociati tra le testimonianze delle ragazze accerchiate, rapinate e molestate, il materiale raccolto durante le perquisizioni e le immagini di telecamere e video.