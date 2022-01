Aggressioni Duomo Milano, niente fermo ma il 21enne resta in carcere

Ansa

Resta in carcere il 21enne arrestato a Torino dalla polizia nell'inchiesta sulle aggressioni in piazza del Duomo a Milano durante i festeggiamenti di Capodanno. Il gip non ha convalidato il fermo ritenendo che non vi fossero i presupposti, accogliendo però la richiesta di misura cautelare presentata dalla Procura di Torino. Ora gli atti passano al tribunale di Milano competente per territorio, per la conferma dell'ordinanza.