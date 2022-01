Aggressioni di Capodanno, il Comune di Milano si costituirà parte civile

IPA

"Il Comune di Milano si costituirà parte civile". Così il sindaco Beppe Sala commentando gli sviluppi dell'inchiesta sul branco che ha molestato diverse ragazze a Capodanno. "Non ho parlato fino a ora perché sapevo dell'indagine. Hanno fatto un gran lavoro perché sono stati individuati in breve i responsabili. Gran parte del branco arriva da fuori Milano, però queste cose non posso accadere. Sono vicino alle ragazze. Mi scuso a nome della città".