Aggressione al figlio di Simona Ventura, Cassazione conferma le condanne

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi Davide Caddeo e di Albano Jakej, confermando le condanne per l'aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, avvenuta il 1 luglio 2018. I due imputati erano stati condannati in primo grado per tentato omicidio aggravato. La Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna, ma modificato la pena: 8 anni di reclusione per Caddeo e 6 anni e 4 mesi per Jakej.