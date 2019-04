Aeroporto Malpensa, drone nel cielo: scatta l'allarme e 4 voli vengono dirottati

L'avvistamento di un drone in prossimità delle piste ha causato 30 minuti di allarme e 4 voli dirottati all'aeroporto milanese di Malpensa. L'allarme è scattato alle 11 ed è cessato dopo che i controlli della Polaria hanno permesso di ripristinare l'operatività piena dello scalo. Durante la chiusura sono stati dirottati 4 voli, tre a Linate e uno a Torino. Il 3 marzo un episodio simile aveva causato la chiusura dell'aeroporto per circa mezz'ora.

Il 3 marzo una luce apparsa sul radar a sei chilometri a sud dell'aeroporto di Malpensa aveva infatti fatto scattare l'allarme per circa mezz'ora. Secondo quanto spiegato dalla Questura di Varese, fu un elicottero senza piano di volo a costringere le autorità aeroportuali a dirottare sette voli in arrivo sugli aeroporti di Linate, Bergamo e Torino. A quanto emerso, il mezzo di trasporto il cui pilota per oltre cinquanta minuti non avrebbe risposto alle chiamate della torre di controllo di Malpensa, ad un certo punto sparì dai radar.