Allarme velivolo sconosciuto su Malpensa, bloccati aerei in arrivo

E' scattato poco dopo le 19 un allarme sui cieli dell'aeroporto di Malpensa (Varese): un oggetto non identificato è comparso sui radar dello scalo. Deciso quindi lo stop a tutti i voli in arrivo che sono stati dirottati su Linate e Orio al Serio. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un drone oppure di un elicottero. Gli atterraggi sono quindi ripresi dopo circa mezz'ora.

La "luce", cioè il segnale di un oggetto aereo, era apparsa sul radar a sei chilometri a Sud dell'aeroporto di Malpensa. Partiti immediatamente tutti icontrolli. Per circa mezz'ora i voli in atterraggio allo scalo milanese sono stati dirottati a Bergamo e a Linate. Poi, scomparsa la luce, la circolazione è ripresa normalmente. Fra le ipotesi, c'è quella che si sia trattato di un drone in volo ad una altitudine non autorizzata.