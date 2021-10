Aereo precipitato a Milano, i vigili del fuoco: "Un impatto devastante"

Ansa

La caduta del piccolo aereo su Milano ha avuto un "impatto devastante". Lo spiega Carlo Cardinali, funzionario dei pompieri del capoluogo lombardo, accorsi immediatamente sul luogo dello schianto. Il velivolo è finito contro una palazzina in ristrutturazione, andata a fuoco. "Vi stavamo realizzando la stazione degli autobus - spiega il direttore dei lavori in corso nell'edificio -. Non c'era nessuno, ma lunedì mattina ci sarebbero stati gli operai".