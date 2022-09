Abusi su donne seguite in monopattino, l'arrestato: "Non ho ricordi, bevevo e prendevo psicofarmaci"

Spiega di non avere ricordi precisi "di quelle sere" in cui avrebbe abusato, secondo l'accusa, di quattro donne a Milano seguendole col monopattino.

Il 21enne arrestato non ha saputo dire dove fosse in quei momenti, perché "beveva alcool" e "assumeva psicofarmaci". Ha poi aggiunto di avere un "buon rapporto" con le ragazze e che "non gli sembra che siano cose che potrebbe commettere". Così il giovane si è difeso davanti al gip di Milano Roberto Crepaldi dalle accuse di violenza sessuale.