'Ndrangheta, blitz della polizia nel "feudo" di Pioltello (Milano): 10 arresti

Ci sono anche due politici coinvolti nell'inchiesta sulla 'ndrangheta nel Milanese che portato all'arresto di 10 persone.

Le indagini hanno riguardato in particolare Pioltello, feudo indiscusso delle famiglie Maiolo e Manno. Stando a quanto emerge dagli atti, il presunto boss Cosimo Maiolo avrebbe fatto "campagna elettorale" nel 2021 a favore del candidato sindaco per il centrodestra della cittadina Claudio Fina (non eletto) e per "l'aspirante assessore all'urbanistica Marcello Menni", anche loro accusati "in concorso" di coercizione elettorale con aggravante mafiosa.