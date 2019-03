"Fermate le morti nel Mediterraneo": uomo sequestra autobus carico di studenti e gli dà fuoco nel Milanese

Un 47enne di origini senegalesi, Ousseynou Sy , è stato arrestato dopo aver sequestrato un autobus carico di studenti per poi dar fuoco al mezzo. E' successo a San Donato, alle porte di Milano. L'uomo, italiano dal 2004 e con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, aveva minacciato di uccidersi: "Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo". Lievemente intossicati alcuni ragazzini.

A bordo dell'autobus c'erano 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema (nel Cremonese) con le loro insegnanti. Ventidue bambini e un adulto sono stati trasferiti negli ospedali della zona. Un ragazzino e un adulto sono in codice giallo, gli altri in codice verde. L'autore del gesto è invece stato trasportato con i carabinieri a San Donato. Tutti gli altri bambini sono stati visitati sul posto e poi trasferiti nella palestra dell'istituto Margherita Hack di San Donato, in attesa dei genitori.



L'allarme lanciato da un ragazzino a bordo - A dare l'allarme e a far scattare l'intervento dei carabinieri è stato uno dei ragazzini a bordo. Secondo quanto è stato finora ricostruito, il 47enne era alla guida del bus che doveva riportare i ragazzini a scuola, dopo un'attività sportiva all'aperto. Ad un certo punto l'uomo avrebbe cambiato percorso e, rivolgendosi agli studenti con in mano un coltello, avrebbe detto: "Andiamo a Linate, qui non scende più nessuno". Uno degli studenti a bordo ha però chiamato con il cellulare i genitori che, a loro volta, hanno avvisato i carabinieri.



Immediatamente sono scattati diversi posti di blocco, mentre le pattuglie hanno raggiunto il mezzo. L'autista a quel punto ha forzato uno sbarramento dei carabinieri, speronando le auto, ma ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il guardrail. Solo allora Sy ha cosparso il mezzo di benzina e ha dato fuoco con un'accendino, ma i militari sono riusciti a mettere in salvo studenti e professori entrando dalla porta posteriore e rompendo i finestrini.