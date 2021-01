Lombardia rossa, Sala: "Per sapere la verità la Regione mostri i dati sull'Rt"

Instagram

Mentre Regione Lombardia e governo si rimpallano le responsabilità sulla Lombardia rossa per errore per una settimana, il sindaco di Milano Beppe Sala propone, in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: "La cosa più semplice per chiudere la questione è che la Lombardia faccia vedere i dati. Il calcolo dell'Rt è un fatto eminentemente tecnico, non politico!". E avverte: "Buttare in rissa la questione contribuisce a non far emergere la verità".