Lombardia, operazione antidroga: eseguite 30 ordinanze

Un'operazione antidroga e antimafia in Lombardia ha portato a smantellare due presunte organizzazioni criminali.

Emesse 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere più altre 5 ordinanze applicative degli arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone, dimoranti in Lombardia, Piemonte e Calabria. Le persone coinvolte sono indagate a vario titolo, tra le altre cose, per "associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'associazione armata, usura ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.