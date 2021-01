Lombardia in zona rossa per un errore, ministero della Salute: piena fiducia nell'Iss

Sul caso della Lombardia in zona rossa, per un errore di calcolo dell'indice Rt, interviene il ministero della Salute che esprime "massima fiducia nell'Istituto Superiore di Sanità" dopo lo scambio di accuse tra la Regione e l'Iss. "Da 37 settimane l'Istituto si adopera per monitorare il quadro epidemiologico del Paese, sulla base dei dati che le Regioni e le Province autonome trasmettono ogni settimana".