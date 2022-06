Lombardia, in 48 ore due morti per punture di insetti: fatale la reazione allergica

Il primo caso, avvenuto domenica 19 giugno a Vigevano, riguarda una ex impiegata comunale in pensione che, colpita dal pungiglione di una vespa, ha accusato immediatamente i primi sintomi e poi è morta.

La vittima era conoscenza della sua allergia e nonostante avesse con sé il farmaco salvavita, non è riuscita a iniettarselo per tempo. È morta dopo essere entrata in coma. Stessa sorte per un 62enne di Milano che è stato trovato denza vita nel proprio orto, sempre a causa della puntura di un insetto.