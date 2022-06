Ricerca inglese propone insetti e larve nelle mense delle scuole elementari: "Nuova fonte di proteine"

Una equipe di docenti dell’Università di Cardiff e dell’Uwe di Bristol sta completando uno studio sulle possibili fonti di proteine , per affiancare o sostituire quelle animali e vegetali, nelle mense delle scuole elementari del Regno Unito.

ed ecologica. Tra le proposte, pasti a base di insetti, come, e il, una sorta di sugo che combina insetti e proteine ​​vegetali. Queste pietanze potranno entrare nelle scuole inglesi in unnon proprio così distante."Vogliamo che i bambini pensino alle proteine ​​alternative come cose reali - afferma il dottordell'Università di Cardiff - gli insetti commestibili, ormai fanno parte della dieta di circain tutto il mondo e appartengono a tradizioni culinarie di lunga data".