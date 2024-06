Lodi, prende a pugni un medico al Pronto soccorso: arrestato un 62enne

Era ubriaco e, mentre veniva visitato al Pronto soccorso da un medico, gli ha sferrato un pugno in faccia. L'episodio è accaduto all'ospedale Maggiore di Lodi dove l'uomo, 62 anni, è poi stato arrestato. In Pronto soccorso era arrivato in ambulanza proprio in seguito agli effetti dell'alcol. Il paziente ha anche tentato di sottrarre l'arma a un poliziotto intervenuto per difendere il medico. Poco dopo sono arrivati i colleghi dell'agente e il 62enne è stato quindi portato via e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.