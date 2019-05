Lodi, madre aggredisce la vicepreside per aver sospeso la figlia: "Ho reagito così perché è stata maleducata"

Ennesima aggressione all’interno di una scuola. Questa volta una madre, che chiedeva spiegazioni per la sospensione della figlia, ha preso a schiaffi Vittoria Bellini, la vicepreside dell’Istituto Einaudi di Lodi. “Sono stata provocata – racconta a "Mattino Cinque" Daniela Ramaiaoli, la 36enne artefice dell’aggressione – mia figlia mi ha chiamata per dirmi che non la stavano facendo entrare a scuola, sono andata a chiedere spiegazioni e lei mi ha chiuso la porta in faccia, così ho reagito”.



Nessun pugno secondo la donna, che però ammette: “Lei si è girata e io le ho dato due schiaffi sulla nuca e poi le ho tirato un barattolo”. La vicepreside ha deciso di presentare denuncia per lesioni. Ecco il suo racconto: “Ha scavalcato la bidella e mi ha colpito ripetutamente alla testa”. Bellini spiega così l’aumento delle aggressioni verbali e fisiche nei confronti di insegnanti e personale scolastico: “Non possiamo educare i genitori, qui sta venendo a mancare la famiglia”.