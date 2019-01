Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, oltre ai vigili del fuoco. Alcuni feriti sono stati trasportati nei vicini ospedali di Lodi e Piacenza. Le operazioni di sgombero della carreggiata e i rilievi hanno reso necessaria la chiusura del tratto con la conseguente formazione di lunghe code, soprattutto in direzione Bologna.



La dinamica - Secondo la polizia, la prima auto ha investito due cinghiali e si è fermata. Una seconda ha invece travolto le carcasse degli animali e poi urtato il veicolo fermo. Il conducente è sceso, probabilmente per chiedere aiuto, ed è stato travolto da una terza vettura, che si è poi scontrata con le due auto ferme. Il conducente dell'ultima macchina, di origini polacche ma residente in Italia, è morto sul colpo, mentre la sua fidanzata di 27 anni è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Lodi.



Gli altri feriti - A Parma, sempre in codice rosso, è stato invece trasportato l'uomo travolto. Gli altri feriti sono un bambino e una bambina di otto anni, un undicenne, un tredicenne, una ragazza di 15 anni, due donne di 37 e 39 anni e due uomini di 40 e 48.