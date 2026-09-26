Lodi, 15enne morto folgorato su un traliccio dell'alta tensione: ipotesi sfida social

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I soccorritori lo hanno ritrovato ormai esanime, ai piedi di un traliccio, con evidenti segni di bruciature. È mistero sulla morte di un 15enne, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Lodi nella serata di venerdì 25 settembre: le indagini, coordinate dalla polizia, sono in corso ma da una prima ipotesi il giovane potrebbe aver pagato con la vita una sfida raccolta sui social.
Folgorato dall'alta tensione
L'allarme è scattato intorno alle 21.30 da parte dei tecnici della Terna, chiamati a ripristinare la corrente dopo un improvviso calo di tensione. All'arrivo, gli operai trovano quasi subito il corpo ormai privo di vita del giovanissimo. L'intervento dei soccorritori è immediato, ma inutile: oltre ai traumi dovuti probabilmente a una caduta, sul corpo del 15enne risultano evidenti anche i segni di una folgorazione, con ogni probabilità dovuta al contatto fatale con i cavi dell'alta tensione.
L'ultima foto sul telefono
La scomparsa del ragazzino era stata denunciata pochi minuti prima dalla madre. L'identificazione del cadavere ha purtroppo permesso di risolvere il mistero della sparizione. Resta invece aperto quello della morte, che potrebbe essere riconducibile a una challenge social, di quelle che negli ultimi tempi vanno per la maggiore tra i giovanissimi. Accanto al corpo è stato ritrovato il telefonino: l'ultima foto scattata lo ritrae proprio in cima al traliccio, a circa 20 metri di altezza. La principale ipotesi è che il 15enne possa aver toccato i cavi in fase di discesa, provocando non solo la folgorazione, ma anche la terribile caduta al suolo. Ogni pista, comunque, resta ancora aperta.