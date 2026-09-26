Lodi, 15enne morto folgorato su un traliccio dell'alta tensione: ipotesi sfida social

I soccorritori lo hanno ritrovato ormai esanime, ai piedi di un traliccio, con evidenti segni di bruciature. È mistero sulla morte di un 15enne, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Lodi nella serata di venerdì 25 settembre: le indagini, coordinate dalla polizia, sono in corso ma da una prima ipotesi il giovane potrebbe aver pagato con la vita una sfida raccolta sui social.