Lockdown Coronavirus, Istat: il 72% non è uscito di casa durante la giornata

Il 72% circa della popolazione maggiorenne non è uscito di casa durante la giornata. Lo rileva l'Istat in un'indagine sui comportamenti adottati durante la fase 1, in pieno lockdown. "Il 22,7% è uscito una volta e il 5,2% due o più volte". "Non emergono differenze di genere mentre rispetto all'età - sottolinea il report - sono stati i 45-64enni a uscire di più (oltre il 35%)". Le quote più basse si rilevano invece tra i giovani di 18-24 anni.