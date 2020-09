Lo scambiano per Johnny lo Zingaro all'aeroporto di Cagliari: cuoco perde il volo per Londra

Quando lo hanno visto all'aeroporto di Cagliari, all'imbarco per un volo diretto a Londra, gli uomini della Polaria non credevano ai loro occhi: un uomo sulla sessantina identico a Johnny lo Zingaro, l'ergastolano evaso dal carcere di massima sicurezza di Sassari mentre godeva di un permesso premio. In realtà era uno chef sardo, incensurato, diretto in Gran Bretagna. Per gli accertamenti durati ore, l'uomo ha perso l'aereo. In contemporanea arrivava una segnalazione - rivelatasi infondata - ai carabinieri di Sassari.