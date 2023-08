Livorno, violentata una trentenne turista disabile in centro

A Livorno, una donna ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale in centro.

La 30enne, una turista con disabilità mentali in vacanza nella città toscana con i familiari, sarebbe stata avvicinata tra un 33enne marocchino, senza fissa dimora. L'uomo, secondo il racconto della donna, l'avrebbe convinta a seguirlo fino a via Grande, dove sarebbe avvenuto lo stupro attorno alle 2 di notte. A chiamare il 112 è stata la stessa 30enne in stato di shock. Il 33enne è stato portato in questura per accertamenti. Sono in corso le indagini.