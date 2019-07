Livorno, salvato dalla polizia un bimbo salito sul tetto: il padre era alle slot

Il papà l'aveva lasciato solo in casa, in pieno centro a Livorno, per andare in una sala giochi con le slot machine. Allora lui, 6 anni appena, è salito su un cornicione del quarto piano e poi, una volta raggiunto il tetto, si è messo a piangere. A dare l'allarme alla polizia sono stati i vicini. Gli agenti sono saliti sul tetto e hanno messo in salvo il piccolo, poi affidato a un parente. Il padre è stato denunciato per abbandono di minore.