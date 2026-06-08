Livorno, 31enne ucciso con colpi d'arma da fuoco: si indaga per omicidio

I residenti hanno raccontato che si sono sentiti nella notte alcuni colpi di arma da fuoco, ma a dare l'allarme sarebbe stata una coppia di passanti che ha visto l'uomo a terra nel parcheggio. Sul posto è intervenuta in prima battuta una volante, poi la scientifica e la squadra mobile insieme ai volontari della Svs di Ardenza con medico, che dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduto. Le indagini tuttora in corso sono affidate alla squadra mobile diretta da Riccardo Signorelli.