Livorno, incendio in un condominio: 82 sfollati e cinque intossicati

A causa del fumo e del calore sprigionato dall'incendio che hanno invaso il vano scala condominiale, si è resa necessaria l'evacuazione di 19 appartamenti per un totale e 82 persone, 5 delle quali sono state prese in carico dai sanitari per accertamenti. Il Comune sta provvedendo a trovare luogo di ricovero per le famiglie evacuate.Sul posto 4 automezzi e 10 unità VF.