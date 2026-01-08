Livorno, incendio in un condominio: 82 sfollati e cinque intossicati

Il Comune sta provvedendo a trovare luogo di ricovero per le famiglie evacuate
© Vigili del Fuoco
I vigili del fuoco del comando di Livorno, supportati da una squadra proveniente da Follonica (Grosseto), sono intervenuti a partire dal primo pomeriggio a Piombino in un condominio sito in Via Fiume 19, per l'incendio scaturito da masserizie depositate in un locale comune al piano terra.
A causa del fumo e del calore sprigionato dall'incendio che hanno invaso il vano scala condominiale, si è resa necessaria l'evacuazione di 19 appartamenti per un totale e 82 persone, 5 delle quali sono state prese in carico dai sanitari per accertamenti. Il Comune sta provvedendo a trovare luogo di ricovero per le famiglie evacuate.Sul posto 4 automezzi e 10 unità VF.