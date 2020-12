Livorno, con l'auto in corsia: "Dovevo accompagnare mio figlio ingessato a un controllo"

La foto della sua auto è diventata virale in poche ore sul web perché fotografata all'interno dell'ospedale Riuniti di Livorno. A "Mattino Cinque" parla il proprietario della Panda nera immortalata all'interno di in un corridoio della struttura sanitaria toscana. E' stato per "necessità", assicura Belfranco Saccà, che si trovava nel nosocomio per accompagnare a un controllo il figlio con la gamba ingessata fino all'inguine.



"Avevamo un permesso per entrare rilasciato dall'ospedale stesso", ha aggiunto il signore. "Sono entrato nell'ingresso delle ambulanze perché c'è una salita piuttosto ripida, di una decina di metri circa, poi ho solo imboccato il corridoio per aspettarlo", ha precisato l'uomo, che conclude: "Per uscire? Sono andato in retromarcia".