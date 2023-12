Livorno, cadavere trovato in un bosco

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto da un cercatore di funghi nei boschi della Valle Benedetta, località alle spalle di Livorno.

Il corpo probabilmente si trovava da qualche mese nel bosco ed è stato preda di cinghiali o altri animali tanto che la testa era a qualche metro di distanza. Sul posto è intervenuta in un primo momento una volante della polizia che a sua volta ha passato il caso alla squadra mobile che ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause del decesso e l'identità della persona morta.