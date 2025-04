Livigno (Sondrio), bimbo di 7 anni investito da gatto delle nevi: gravissimo

Un bambino di 7 anni è stato travolto su una pista da bob a Livigno, in Valtellina. A investirlo, per cause ora al vaglio dei carabinieri, è stato un gatto delle nevi impegnato nelle manovre di battitura delle piste da sci al termine della giornata sciistica. Subito sono scattati i soccorsi in codice rosso e poi il piccolo, figlio di turisti stranieri in vacanza nella località valtellinese, è stato trasportato con un elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.