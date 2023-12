Livigno, sciatore muore travolto da una valanga

Un 41enne è morto dopo essere stato travolto da una valanga mentre praticava sci alpinismo in Valtellina.

La tragedia è avvenuta in località Vallaccia, nel territorio comunale di Livigno, in provincia di Sondrio. L'uomo era con un gruppo di persone, a 2.250 metri di quota; il distacco di neve lo ha travolto in prossimità di un canale. A intervenire il soccorso alpino della guardia di finanza e il soccorso alpino locale, affiancati dai vigili del fuoco e dai carabinieri.