"Live - Non è la d'Urso", Gessica Notaro: "Spero di recuperare l'uso dell'occhio sinistro"

"Deciderò all'ultimo se presentarmi o meno in aula". Gessica Notaro ospite a "Live - Non è la d'Urso" parla alla vigilia dell'udienza in Cassazione sul ricorso di Edson Tavares, l'ex fidanzato condannato a 15 anni per stalking e per averla aggredita con l'acido sfigurandole il volto.

"Spero di recuperare l'uso dell'occhio", dichiara Miss Romagna 2007 che fa i conti con un trauma difficile da superare. "Per me è ancora molto dura, faccio gli incubi, vedo i fantasmi e, nonostante cerchi di trasmettere positività ed entusiasmo - conclude Gessica - il percorso è ancora lungo".