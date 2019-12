Gessica Notaro: intervento ok, ora spero nel trapianto di cornea

"E' andato tutto bene. Grazie per tutto l'affetto che come sempre mi dimostrate". Queste le parole di Gessica Notaro, la showgirl sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, con le quali rassicura dopo l'intervento all'occhio lesionato a cui è stata sottoposta all'ospedale Bufalini di Cesena. "Questo piccolo intervento - spiega in un post su Fb in tarda serata - consisteva nel separare le palpebre cucite due anni fa per poter aprire l'occhio".