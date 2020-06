L'Italia si rimette in moto tra code, obblighi di registrarsi e incentivi ai test: le regole Regione per Regione

Tutta Italia si rimette in moto , tra code ai caselli e treni pieni, file davanti ai musei e autostrade di nuovo intasate ma nel segno dell'ordine. La ripartenza segna una generale riapertura dei confini regionali ma con qualche restrizione in più in alcune aree, dalla Puglia alla Campania, dalla Sardegna al Lazio, con una normativa a macchia di leopardo. Dai segnali del primo giorno di riapertura dei confini però, sembra che la voglia di tornare a viaggiare abbia avuto la meglio sulle paure.

Sono tanti. scrive il "Corriere della Sera", i governatori che ben presto si sono resi conto che il ritorno alla libera circolazione significa linfa vitale per il turismo locale e che quindi hanno allentato regole e restrizioni, pur mantenendo fermi vigilanza e controllo per evitare il ritorno del contagio.

Liguria e Calabria, liberi tutti - Ci sono alcune Regioni dove si torna al pre-lockdown: confini aperti senza alcuna limitazione. Si tratta di Liguria e Calabria, dove chiunque può entrare e uscire senza controllo.

Veneto ed Emilia-Romagna, porte aperte - E ci sono anche le Regioni dove si preme perché autostrade e treni siano al massimo della capienza, per una ripartenza ai massimi livelli dell'industria del turismo.

Puglia, obbligo di registrazione e diario di viaggio - Ma ce ne sono altre dove i cordoni sono molto più stretti. Chi vuole entrare in Puglia deve registrarsi sul sito della Regione fornendo i suoi dati personali (oltre a nome e residenza, codice fiscale, domicilio in Puglia, indirizzo, numero di cellulare e mail, professione, data di arrivo e di partenza, mezzi di trasporto usati e tipo di permanenza). Inoltre deve indicare tutti gli spostamenti nel territorio, gli incontri e i luoghi visitati per un eventuale tracciamento del contagio.

Sardegna, registrazioni e incentivi per i test - Niente più obbligo di test o patente di immunità in Sardegna, come aveva "minacciato" inizialmente il governatore Christian Solinas. Ma solo obbligo di registrazione, app di tracciamento su base volontaria e incentivi per il test: chi si sottoporrà al sierologico o al tampone potrà disporre di un bonus per visite culturali in loco.