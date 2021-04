L'Italia celebra la Giornata della consapevolezza sull'autismo: tutti i monumenti si colorano di blu

In Italia le persone affette da autismo sono 600mila e si contano circa 4mila nuovi casi ogni anno : questo significa che le persone che soffrono di questo disturbo oscillano tra l'1 e il 2% della popolazione . Tutto il mondo celebra il 2 aprile la Giornata della consapevolezza su questa malattia : in Italia i monumenti si illuminano di blu nel buio per dare un segnale di vicinanza alle famiglie che quotidianamente vivono una situazione difficile.

Autistico un bambino su 77 - Nel nostro Paese un bambino su 77 presenta il disturbo e 600mila famiglie si confrontano ogni giorno con questa situazione. La pandemia ha reso ancora più difficile per questi genitori accompagnare i loro figli nella crescita. Quest'anno dunque la Giornata dell'Autismo assume un significato particolarmente importante per tante famiglie in affanno.

Un disturbo diagnosticato troppo tardi - L'autismo viene diagnosticato spesso tra i 7 e i 9 anni. Ma a questa età è già tardi per aiutare i bambini che ne soffrono. Il percorso di sostegno per loro dovrebbe avere inizio già dall'asilo nido, secondo gli esperti. Ecco perché un'attenzione e una sensibilità maggiore per questa malattia e per chi deve convivere con essa sono oggi indispensabili.