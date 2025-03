Limena (Padova), 80enne ucciso con colpi alla testa e chiuso in un armadio: ricercato il suo ospite

Una vicina di casa della vittima ha raccontato: "Mia sorella, che abita accanto a me e ha le finestre che danno sulla sua casa, una settimana e mezza fa ha sentito dei rumori strani in piena notte. C'era confusione, sembrava che si spostassero i mobili. Poi più nulla. È uscita in giardino e ha urlato: 'Va tutto bene?'. Ma lui non le ha risposto. Da quel giorno, non lo abbiamo più visto. Ospitava un ragazzo - racconta ancora -. Lo vedevo arrivare la sera tardi e andare via nel pomeriggio. A volte veniva con una ragazza, altre con persone diverse. Non ho mai capito se fosse la sua fidanzata o qualcuna che passava ogni tanto". Lunedì scorso, la signora ha visto per l'ultima volta il 45enne sospettato del delitto: "È passato davanti a casa mia. Poi più niente".