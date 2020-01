Liliana Segre interromperà da aprile i suoi incontri nelle scuole

Liliana Segre , 89 anni, dovrà sospendere gli incontri con le scuole e gli studenti per limiti d'età. Il suo ultimo appuntamento con i ragazzi sarà ad aprile, in un istituto di Arezzo. Deportata nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1944, la senatrice ha girato per anni le scuole di tutta Italia raccontando la sua terribile esperienza nel lager nazista.

A lungo, dopo essere stata deportata ad Auschwitz, la senatrice non aveva voluto dire nulla degli orrori a cui aveva assistito. Dopo essere diventata nonna e dopo essersi accorda di "non provare odio ma pietà" per i suoi aguzzini, aveva deciso di dire a tutti quelli che l'avrebbero voluta ascoltare cosa aveva vissuto in quel campo.

Ha girato molte scuole, ha risposto alle domande dei ragazzi, ha cercato di chiarire loro gli orrori dei lager. Una lunga serie di incontri con i ragazzi che si concluderà quindi tra pochi mesi, con l'appuntamento di Arezzo.