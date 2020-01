Salvini: "Antisemiti di destra e sinistra sono nostri nemici" | Segre? "Spiace che qualcuno non sia venuto" 

"L'antisemitismo di certa destra e di certa sinistra è nostro nemico. Abbiamo il dovere di combattere chi dice che gli ebrei siano i nazisti di oggi: lo pensano nel mondo islamico ma anche in una certa Europa". Lo ha detto Matteo Salvini al convegno organizzato dalla Lega in vista del Giorno della Memoria. "Una Ue che nega le radici giudaico cristiane, una Onu che dedica 18 risoluzioni contro Israele e neanche una a Iran e Turchia sono un problema".

Salvini: "Chi vuole cancellare Israele è nostro avversario" "Chi vuole cancellare Israele ha un avversario in noi ora e sempre", ha aggiunto il leader della Lega durante il convegno a Palazzo Giustiniani, auspicando una "veloce adozione del documento Ihra" e sottolineando che "chi ne vuole la distruzione e' antisemita e va contestato". Per Salvini, "odiare Israele ha già fatto troppi danni nella storia", ribadisce il leader della Lega.

"Presenteremo una risoluzione sul modello austriaco" "Penso che l'antisemitismo vada curato e prevenuto con l'educazione ma anche con la legge", ha proseguito Salvini, annunciando che la Lega presenterà una "nuova risoluzione", sul modello di quanto approvato in Austria, in cui si chiede la "messa fuorilegge del movimento anti-israeliano e antisemita per il boicottaggio di Israele".

"Spiace che qualcuno oggi non sia venuto" "Mi spiace che qualcuno non sia oggi qui perché avremmo dovuto parlare di tutto: è una classica metodologia italiana", ha affermato Salvini, sena citare esplicitamente Liliana Segre. La senatrice a vita sopravvissuta all'Olocausto aveva declinato l'invito al convegno spiegando: "Ritengo che non si debba mai disgiungere la lotta all'antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose".

Di Segni: "Salvini non legittimi gruppi di estrema destra""Salvini deve prendere atto di essere una figura di riferimento dei gruppi di estrema destra e non legittimarli". Lo ha detto la presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, in un forum all'Ansa, sottolineando tuttavia che "l'attenzione di Salvini al tema dell'odio verso Israele è sicuramente da apprezzare. Sono posizioni precise, coraggiose, non condivise da altri esponenti della destra italiana".

"L'attenzione di Salvini al tema dell'odio verso Israele è sicuramente da apprezzare. Sono posizioni precise, coraggiose, non condivise da altri esponenti della destra italiana. Questo peò' non esaurisce il pericolo dell'antisemitismo e per questo con Salvini abbiamo una dialettica, un confronto aperto", ha precisato la presidente dell'Ucei.