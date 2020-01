La Segre snobba il convegno della Lega sull'antisemitismo: "Sono impegnatissima"

Liliana Segre non parteciperà al convegno sulle nuove forme dell'antisemitismo organizzato a Roma dalla Lega il 16 gennaio. La senatrice a vita ha spiegato di aver "ricevuto l'invito, ma nel mese di gennaio sono impegnatissima".

L’obiettivo del convegno (che non a caso è fissato pochi giorni prima della Giornata della memoria del 27 gennaio), aveva spiegato il Carroccio, è quello di offrire "un evento serio, capace di offrire anche nuove prospettive scientifiche sull’argomento" ma al tempo stesso di togliere fiato a coloro che "strumentalizzano le posizioni della Lega" sull'antisemitismo, tema che per il partito di Salvini "è prioritario".

Soprattutto dopo le polemiche seguite al voto sulla commissione contro l’antisemitismo voluta proprio dalla Segre: in quell'occasione il Carroccio si era astenuto, così come il resto del centrodestra. Salvini, però, aveva spiegato, parlando di "formulazione bavaglio" che l'astensione era contro il metodo e non nel merito.