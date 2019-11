Salvini: "Mi è arrivato un proiettile e non piango" | "Vedrò Liliana Segre più avanti"

"A me è appena arrivato un altro proiettile e non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare né io né la Segre". Lo ha affermato Matteo Salvini. Il leader della Lega ha poi smentito il colloquio di venerdì a Milano con la senatrice a vita. "L'incontro con la Segre l'avrò più avanti - ha detto l'ex ministro dell'Interno -. Avverrà presto".