Liliana Resinovich, spunta una GoPro "segreta" di Sebastiano Visintin

Con l'indagine vicina alle battute finali, spuntano nuovi elementi su Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo. "Quarto Grado" rivela, in esclusiva, dell'esistenza di almeno un'altra microtelecamera GoPro oltre a quella sempre sostenuta dall'uomo.
A finire sotto la lente è soprattutto un video, risalente all'ottobre 2013, nel quale Lilly inquadrata raggiunge il marito Sebastiano e gli chiede, incuriosita, del piccolo dispositivo per foto. Come afferma Francesco Zorzi, consulente informatico per il fratello di Liliana, la ripresa è stata effettuata con un modello differente. "Nelle varie attività di ricostruzione è emerso che veniva utilizzata una GoPro Hero 3 Plus, uscita prima della GoPro 9", spiega. Tuttavia, Visintin ha sempre negato di avere avuto un'altra telecamerina. Sui filmati realizzati il 14 dicembre 2021 in zona monte Carso si regge l'alibi, in quanto almeno tra le 12:16 e le 13:33 si trovava in bici tra le vie di montagna.
I dubbi degli inquirenti
Gli inquirenti sospettano però che Visintin abbia potuto "manomettere" i video: risulterebbero cancellati circa 10 minuti di girato. L'azione, condotta da mano esperta, contrasta a prima vista con quanto sempre dichiarato dall'uomo, che sostiene di avere preso la sua prima GoPro nei giorni precedenti alla sparizione di Lilly. Eppure, filmati di vita quotidiana registrati otto anni prima sembrano dimostrare il contrario.
Con un'attività di ricostruzione "Quarto Grado" documenta il video di prova risalente al 2013 che Sebastiano gira all'interno del negozio dove poi compra la GoPro "segreta". Mentre il commesso gli spiega alcune funzioni base si vede lui intento a prendere la mano inquadrandosi e sorridendo. Da casa, l'uomo mostra all'inviata del programma di Rete 4 vari modelli acquistati "ai mercatini". "Anche il modello sarà stata comprato al mercatino e poi barattato", afferma lui, mentre esibisce due modelli, entrambi più recenti comprati circa due anni prima.