Liliana Resinovich, spunta una GoPro "segreta" di Sebastiano Visintin

A finire sotto la lente è soprattutto un video, risalente all'ottobre 2013, nel quale Lilly inquadrata raggiunge il marito Sebastiano e gli chiede, incuriosita, del piccolo dispositivo per foto. Come afferma Francesco Zorzi, consulente informatico per il fratello di Liliana, la ripresa è stata effettuata con un modello differente. "Nelle varie attività di ricostruzione è emerso che veniva utilizzata una GoPro Hero 3 Plus, uscita prima della GoPro 9", spiega. Tuttavia, Visintin ha sempre negato di avere avuto un'altra telecamerina. Sui filmati realizzati il 14 dicembre 2021 in zona monte Carso si regge l'alibi, in quanto almeno tra le 12:16 e le 13:33 si trovava in bici tra le vie di montagna.