Liliana Resinovich, sui suoi vestiti trovato il Dna di un uomo sconosciuto

Novità nel caso di Liliana Resinovich. Alcune tracce di Dna appartenenti a uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal Gip di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. E che ci fu un "contatto diretto" tra il giubbotto indossato dal marito della vittima Sebastiano Visintin il giorno della scomparsa della donna e il giubbotto e la borsa di Liliana.