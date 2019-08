Ventimiglia, anziana precipita dalle scale: fermato vicino di casa

Una donna di 80 anni, residente nel centro storico di Ventimiglia, è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale S.Corona di Pietra Ligure, dopo essere volata giù per le scale di casa poco prima della mezzanotte. Secondo gli inquirenti, è probabile che a far cadere la donna sia stato il vicino, che è stato sottoposto a fermo dai carabinieri. I militari hanno sostanzialmente salvato l'uomo dal linciaggio.