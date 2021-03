Vaccini, Toti: "La Liguria predisporrà liste di riserva"

Ansa

"La Regione Liguria predisporrà liste di riserva" per somministrare i vaccini prenotati ma non effettuati alla fine di ogni giornata". Lo ha confermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, spiegando che il tema va approfondito perché le liste di riserva comportano "controindicazioni come il rischio assembramenti per ottenere il vaccino e il rispetto delle categorie di rischio".